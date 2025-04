Barcellona-Inter in chiaro: dove vederla in tv

AFP via Getty Images

Dopo le sconfitte con Bologna e Milan, l'Inter tornerà in campo con la Roma domenica 27 aprile, ma con un pensiero anche alla partita di Champions League contro il Barcellona del 30 aprile. I nerazzurri giocheranno la semifinale di andata: la sfida sarà trasmessa da Amazon Prime Video, ma, per le regole dell'AgCom, sarà visibile anche in chiaro.

PER TUTTI - Le normative prevedono che, in caso di italiana coinvolta in semifinale di Champions League, entrame le partite debbano essere in chiaro, in quanto giudicate di interesse nazionale. Ecco, allora, che è arrivato l'accordo tra Amazon e il gruppo Warner Bros. Discovery.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Barcellona e Inter di mercoledì 30 aprile sarà visibile sul Nove (canale 9 del digitale terrestre), oltre che su Prime Video. Pre e post partita in esclusiva su Amazon, telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

IL COMUNICATO - "Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta sul NOVE la seminale d’andata di UEFA Champions League tra BARCELLONA e INTER, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 eccezionalmente in chiaro sul NOVE.

il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come “Montjuic”, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la telecronaca e il post-partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro sul Nove.

La telecronaca di Barcellona-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani".