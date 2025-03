L'Inter sogna il Triplete, ma non è l'unica: da Ancelotti a una outsider, chi può ancora scrivere la storia

Pensiero stupendo.Era la conferenza stampa post Feyenoord, quando il tecnico nerazzurro, col sorriso, sottolineava come l’Inter sia ancora in corsa su tutti i fronti (ricordando come, a giugno, ci sarà anche una quarta competizione da disputare, ovvero il nuovo Mondiale per Club). Siamo arrivati alle soglie di aprile e, specialmente nei suoi interpreti in campo,. Sì perché quel sogno, quel pensiero, settimana dopo settimana, sta prendendo sempre più la forma di un obiettivo, di un traguardo da raggiungere.

In attesa delle semifinali di Coppa Italia (questo mercoledì il primo atto nel derby contro il Milan) e dei quarti di finale di Champions League – settimana prossima con il Bayern Monaco -,. Ma dando un’occhiata alle altre rivali dell’Inter in Europa,Chiaramente, solamente le otto formazioni che ancora disputano la Champions League sono eleggibili per il sogno Triplete. Ma tra queste,– in realtà –. Partendo dalla situazione in Premier League, seppur i Gunners siano virtualmente in corsa per la conquista del campionato – trovandosi a -12 dal Liverpool capolista – ecco che(per vincere il Triplete, infatti, serve avere successo in campionato, in Champions e conquistare la coppa nazionale): il 12 gennaio,. In Germania, Dortmund e Bayern hanno due situazioni diverse:(a 7 giornate dal termine della Bundesliga), invece,(le Aspirine stanno contendendo il titolo proprio ai bavaresi, attualmente a +6 proprio dai ragazzi di Xabi Alonso).

, invece,– almeno ipoteticamente –. Detto dell’Inter, in corsa su tutti i fronti,. Partendo dai, visto che il prossimo weekend può essere quello giusto per vincere la Ligue 1, mentre in Coupe de France la squadra della Capitale transalpina è attesa da una sfida piuttosto semplice contro il Dunkerque. Spostandoci poco più a Ovest, andiamo in Spagna dove le due big di sempre, le eterni rivali, Blancos e Blaugrana si trovano a soli 3 punti di distanza in Liga.– ricordando come il Real sfiderà la Real Sociedad e il Barcellona affronterà l’Atletico Madrid in Copa del Rey -. E infine? Sì,l – seppur largamente ampio, di ben 25 punti –, allo stato attuale dei fatti,. Chiaramente, servirebbe un miracolo, ma anche i Villans di Rashford e Asensio possono sognare in grande un traguardo storico chiamato Triplete.

