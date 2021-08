Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l'Arsenal non è interessato a Philippe Coutinho. Negli ultimi giorni infatti erano circolate voci di uno scambio con Aubameyang o Lacazette, ma Arteta non è convinto del brasiliano e i gunners stanno limando gli ultimi dettagli per acquistare Odegaard, motivo per cui il giocatore sembra destinato a restare al Barcellona.