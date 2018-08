Il Barcellona non si ferma ad Arturo Vidal. Secondo Mundo Deportivo, il prossimo colpo per il centrocampo potrebbe essere Paul Pogba del Manchester United, in rotta col suo allenatore José Mourinho. Lo scorso 14 luglio, il suo agente Mino Raiola si è recato in gran segreto nel centro sportivo blaugrana, mentre il giocatore francese ha incontrato negli Stati Uniti il ds Abidal. La sua valutazione di mercato è di 120 milioni di euro.