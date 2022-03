Il Barcellona non si ferma a Christensen e Kessie e prepara un altro colpo a parametro zero per la prossima stagione: il club blaugrana è in vantaggio per assicurarsi il terzino classe '97 Noussair Mazraoui, in arrivo dall'Ajax. La proposta da 5 milioni di euro netti a stagione è stata inoltrata all'agente Mino Raiola e in questo momento viene posta in cima alla lista delle preferenze rispetto a quelle presentate da Milan, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Lo riferisce Sport1.