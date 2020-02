La lista dei candidati del Barcellona per sostituire l’infortunato Ousmane Dembelé sembra non avere fine: l’ultimo nome, in ordine cronologico, a prendere quota sulla lista della dirigenza blaugrana è quello di Loren Mòron, attaccante di proprietà del Betis Siviglia che Quique Setien ha già allenato in passato. Al momento l’ostacolo più grande è rappresentato dalla clausola di 40 milioni presente nel contratto del 26enne. A riportarlo è Marca.