Mancano sole due settimane alla sfida di Champions che vedrà di fronte Napoli e Barcellona. Ci saranno due grandissimi assenti già annunciati, ovvero Luis Suarez e Ousmane Dembéle.



Riguardo l'esterno francese arrivano importanti novità. Non ci sarà, come annunciato, neanche per la sfida di ritorno. Arriva anche il comunicato ufficiale da parte del Barcellona, che comunica i tempi di recupero. Nella giornata di oggi infatti il giocatore è stato sottoposto all'intervento chirurgico in Finalndia per la lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gambe destra. Dembéle resterà fuori per sei mesi.