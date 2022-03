Òscar Mingueza è sempre più lontano dalla permanenza al Barcellona. Il terzino spagnolo non è entrato nelle grazie di Xavi e l'unica soluzione è l'addio. Come riporta El Mundo Deportivo, la scorsa finestra di mercato è saltato il trasferimento al Valencia e il giocatore aveva declinato l'offerta del Bordaux. La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per la cessione.