in campionato, dove la squadra di Valverde non vince ormai dal lontano 15 settembre, collezionando successivamente tre pareggi e una sconfitta. Risultati che sono costati il primato in Liga a favore del Siviglia e che hanno gettato un'ombra sinistra sul valore di un gruppo che dal mercato estivo era convinto di essere uscito rafforzato rispetto alla passata stagione. Ecco, appunto,su una delle panchina più prestigiose del mondo.- Le due vittorie in Champions League contro PSV Eindhoven e Tottenham hanno finito per mascherare i limiti di Messi e compagni più che esaltarne le indiscutibili qualità tecniche e tra gli argomenti di dibattito in questi c'èma il loro contributo alla causa non è stato certamente all'altezza delle aspettative e per alcuni di loro si può parlare apertamente di veri e propri casi.per quello che avrebbe dovuto sostituire il brasiliano Paulinho e offrire maggiori garanzie in termini di esperienza e continuità per la mediana.dal Paris Saint Germain, giocatore più dinamico e con maggiori qualità tecniche. Ne è arrivato uno invece nella parabola discendente della carriera e con i soliti problemi al ginocchio che hanno contraddistinto anche la sua ultima annata al Bayern Monaco., che aveva già il sì dell'esterno brasiliano prima dell'inaspettata retromarcia., complice un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due settimane. Le buone prove in pre-campionato avevano illuso, l'ex Bordeaux è finito gradualmente ai margini della squadra, vedendosi preferire prima il recuperato Dembelé e poi persino Coutinho, che si alterna nel ruolo di mezzala. E anche qui è giusto parlare di diversità di vedute:, la società non ha ascoltato e ha tirato dritto per la sua strada, scontentando tutti.- Contro Athletic Bilbao e Tottenham, Malcom non è stato nemmeno convocato, mentre, assistendo al match del "Mestalla" dalla tribuna. Una bocciatura in piena regola,. Non sappiamo come andrà a finire una stagione che è soltanto agli albori, ma che nessuno si stupisce se al termine di questa le strade di Valverde e dei blaugrana dovessero separarsi.