Mancava l'ufficialità e ora è arrivata,Quello che non si sapeva era che a influenzare la scelta dell'exè stato un altro ivoriano che conosce bene l'ambiente catalano:. Il centrocampista l'ha rivelato in una lunga intervista concessa a Mundo Deportivo.- "Durante le trattative che lo hanno portato qui ci siamo sentiti. Mi ha chiamato più volte e. Sapeva che io conoscevo alla perfezione la città e il club. Voleva sapere tutto quello che avrebbe trovato a Barcellona. Mi ha confessato che il Milan, che è un grande club, gli aveva offerto un rinnovo, ma ai blaugrana non si può dire di no", ha ammesso Touré.- L'exprosegue: "C'è stato un momento in cui non sapeva cosa fare e gli ho detto che". Touré totem del primo Barcellona die della nazionale della, la stessa di Kessie, ha avuto un forte ascendente sul centrocampista portato alla ribalta dall'. Ma Yaya non si è limitato a consigliarlo professionalmente, gli ha segnalato anche i possibili "pericoli" della città. "Barcellona è una grande città, quello che posso consigliargli è di, di stare attento", ha detto scherzando.- Yaya si fa poi serio e presenta ai catalani il suo connazionale. "Kessie èe ha ancora ampi margini di miglioramento. È un grande giocatore e un grande acquisto, anche se l'ho avvisato che a Barcellona troverà grande concorrenza,".