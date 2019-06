Inter e Roma sono in corsa per Nicolò Barella, il centrocampista sardo ha da tempo un accordo con i nerazzurri ma Petrachi sta provando a inserirsi e vuole evitare una nuova beffa dopo aver incassato già il no di Conte, che ha preferito proprio Milano. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“É il giallo dell’estate. Se diventerà il giallo-rosso si saprà presto. La Roma va in pressing su Barella, scavalca l’offerta dell’Inter, raggiunge l’accordo con il Cagliari (35 milioni più Defrel) e ora punta a chiudere col giocatore. Ma sa che da tempo Barella ha un’intesa con Marotta e Ausilio grazie ai buoni uffici del procuratore Beltrami (agente anche di Nainggolan...), però - è questa la novità delle ultime ore - il giocatore ha detto giovedì al Cagliari che non vuole penalizzare il club del cuore ed è disposto a prendere in considerazione altre destinazioni e non solo quella nerazzurra che gli garantirebbe la Champions League e le cure di Antonio Conte. Motivo per cui ora la Roma ci crede davvero ma scottata proprio dall’affare Conte, che ha trattato con i giallorossi per poi preferire il Progetto Inter, non vuole rischiare che il giallo diventi un altro romanzo nero”.