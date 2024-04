Bari-Parma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Bari-Parma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Il, nelladi, potrebbe festeggiare la promozione matematica con due turni d'anticipo. E potrebbe farlo in casa del, alle prese con una crisi senza tregua acuita dal tracollo di Cosenza che ha fatto precipitare i pugliesi in zona retrocessione.Bari-Parma si gioca mercoledì 1 maggio, allo stadio 'San Nicola' di Bari, alle ore 18:00.

Segui Bari-Parma in diretta su SKY

GUARDA SU SKY

Segui Bari-Parma in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Bari-Parma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 251), mentre per vederla in tv su DAZN servirà scaricare l'app su una smart tv compatibile o utilizzare: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure il TIMVISION Box.Bari-Parma, in streaming, potrà inoltre essere vista sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.Federico Giampaolo deve fare a meno degli squalificati Benali e Bellomo, nonché di Diaw e Puscas (ai box). Possibile il 4-3-3 con Maita in regia affiancato da Lulic e Acampora e un tridente offensivo Kallon-Nasti-Sibilli. Pecchia dovrebbe poter contare su Man e Osorio, mentre è andato ko Benedyczak: Bonny guida l'attacco.

Batte il Bari e il Venezia perde o pareggia col Catanzaro

​Batte il Bari, il Venezia vince col Catanzaro e il Como perde o pareggia col Cittadella

Pareggia col Bari e il Venezia perde col Catanzaro

Pareggia col Bari, il Venezia vince col Catanzaro e il Como perde col Cittadella

: Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Lulic, Maita, Acampora; Kallon, Nasti, Sibilli.. F. Giampaolo.: Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.. Pecchia.