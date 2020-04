Il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, ha commentato il rinnovo contrattuale di Thomas Muller: "Sono contento dell'accordo raggiunto con Thomas. È un giocatore speciale per noi, una figura di rilievo per il club e i tifosi, un leader che ha ottenuto tanto col Bayern. Sappiamo quanto sia importante per noi, ma Thomas stesso sa quanto il Bayern significhi per lui. Non è stato necessario parlare a lungo e siamo felici che continui fino al 2023".