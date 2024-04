Bayern Monaco su Della Rovere, il talento che piace a Juve e Ajax

24 minuti fa



Il Bayern Monaco posa gli occhi in Italia, con l'obiettivo di strappare un giovane talento e portarlo in Germania. Si tratta di Guido Della Rovere, centrocampista classe 2007 di grande prospettiva, attualmente in forza alla Cremonese. Come riportato da Fabrizio Romano, il sedicenne è un obiettivo concreto del club bavarese, che punta a inserirlo nella propria Academy. Su di lui si registra anche l'interesse di Juventus e Ajax.