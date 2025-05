Cosa serve alla Lazio per andare in Champions?

Getty Images

A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: lo scudetto è ancora da assegnare e il testa a testa tra Napoli e Inter andrà avanti fino all'ultimo; nelle zone basse della classifica solo il Monza è matematicamente retrocesso in Serie B ma ci sono ancora cinque squadre in lotta per due posti.. I bianconeri proveranno a difendere la posizione nell'ultima giornata, quando giocheranno in trasferta a Venezia e i giallorossi affronteranno il Torino in casa; occhio anche alla Lazio, dietro a 65 punti che ospiterà il Lecce in corsa per salvarsi.

Vincere, sperare che la Juventus perda e che la Roma non vinca- Per andare in Champions League la Lazio deve sperare in una serie di incastri di risultati nell'ultima giornata di campionato, ma non è uno scenario impossibile:. In questo modo, la squadra di Baroni scavalcherebbe le rivali salendo a 69 punti, i bianconeri rimarrebbero a 67 e la Roma resterebbe a 66 o arriverebbe a 67.

- Tra le varie possibilità, c'è anche quella di vedere; questo scenario è possibile in caso di pareggio o sconfitta della Roma, pareggio dei bianconeri e vittoria della squadra di Baroni. In questo caso, il primo criterio decisivo rimane quello degli scontri diretti, nei quali la squadra di Tudor è in vantaggio sulla Lazio: vittoria all'andata (1-0) e pareggio al ritorno (1-1).