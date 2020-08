Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi è tornato sulla situazione di casa Inter con Antonio Conte in bilico per il futuro: "La squadra da quello che so è generalmente contenta. Si parla tanto di Eriksen, ma in generale i giocatori sono felici con Conte a parte chi sta giocando meno, un altro tra questi non felicissimi infatti è Milan Skriniar", le sue parole.