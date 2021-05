Ai titoli di coda., a fine stagione lascerà Torino, per una nuova avventura, nella quale sentirsi protagonista. I, che possa accontentare tutte le parti in causa. La Juve, che vorrebbe monetizzare o utilizzare il suo cartellino come pedina di scambio, lo stesso giocatore, che guadagna 4 milioni di euro netti all'anno e non vorrebbe abbassarsi di troppo lo stipendio.La Juventus per Bernardeschi è stato un sogno, diventato col tempo un incubo, tra incomprensioni tattiche e tanta panchina.. Un fallimento, per il quale non è l'unico ad avere colpe, anche se è più facile puntare il dito solo contro di lui. Ha reso meno di quello che tutti si aspettavano, ma di certo non quel giocatore 'scarso' che in molti hanno dipinto. Se Mancini lo considera importante per la sua Italia, che punta a vincere l'Europeo, significa che ha qualità.Nel futuro di Bernardeschi ci sarà un nuova squadra, che potrebbe essere estera.Toccherà a Raiola trovargli l'ambiente nel quale esaltarsi. E dimenticare la Juve.