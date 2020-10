La partita della remuntada firmata Cristiano Ronaldo, la partita dell'illusione sul percorso Champions, l'ultima dell'Allegri geniale grazie a una formazione ricca di scelte forse forzate ma risultate vincenti. In tutto questo,Perché quella notte magica rimane sì il punto più alto della sua carriera, ma anche l'inizio di un declino che per il momento appare inesorabile.Sempre positivo o quasi in Nazionale, da attaccante esterno. Alla costante ricerca di sé con la maglia della Juve. A destra o a sinistra. Da trequartista. Persino mezzala.Tocca ad Andrea Pirlo provarlo e riprovarlo, l'intenzione è quella di trasformarlo in esterno a tutta fascia. Solo che l'inizio è tutt'altro che incoraggiante: spezzoni senza infamia e senza lode a Crotone e Kiev, una prova disastrosa col Verona tra gol sbagliato e gol regalato.Un giocatore di grande talento che all'improvviso sembra averlo finito, un calciatore che proponeva giocate spavalde che all'improvviso non ha più coraggio, ragiona troppo quindi sbaglia. Sbaglia sempre, nelle scelte e poi nelle esecuzioni.Oggi non è un calciatore da Juve, prima lo era, può ancora tornare a esserlo. Ma il problema non è quello della posizione in campo, semmai è un equivoco. I problemi sono altri, vanno capiti e affrontati. Anche perché la pazienza dei tifosi è terminata, il mercato non chiama più e quando chiama è lui a non rispondere, nel 2022 poi scadrà il contratto.