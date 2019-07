E' stata una giornata interlocutoria sul fronte Angel Correa-Milan, ma questo non significa che non ci siano stati passi avanti nella trattativa con l'Atletico Madrid. Una trattativa che non ha subito contraccolpi dopo che è sfumato il passaggio al Monaco di André Silva, con l'agente portoghese Jorge Mendes grande regista del maxi affare. Non c'è stato il tanto atteso vertice tra il ds dei colchoneros Andrea Berta e la dirigenza rossonera nelle figure di Maldini, Boban e Massara per provare a perfezionare l'intesa per l'attaccante argentino, tanto che Berta è già ripartito per la Spagna.



ALTRO ROUND - Il segnale che la leggera distanza sui bonus, col Milan che si spingerebbe fino a 45-48 milioni di euro complessivi e l'Atletico che continua a pretenderne 50, non sia stata ancora limata e che ci sarà bisogno di altri appuntamenti e/o contatti telefonici per arrivare al traguardo. Il club di via Aldo Rossi, nel frattempo, è impegnato a trovare una nuova soluzione per André Silva, che rimane un calciatore in uscita, e valuta la prima proposta ricevuta per Cutrone dal Wolverhampton. E' attorno agli attaccanti che ruota il mercato del Milan in questi giorni.