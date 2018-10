Uomo ombra, di quelli che si vedono poco. Di quelli, però, che si sentono tanto: Lucas Biglia è sempre più centrale nel progetto del Milan e di Gattuso. Dopo un primo anno in rossonero fatto di alti e bassi senza mai convincere del tutto, l'argentino sta vivendo un avvio di stagione in crescendo e anche nell'ultimo turno di Europa League contro l'Olympiacos si è messo in mostra con le specialità della casa: ordine ed equilibrio, nel momento di maggiore difficoltà del Diavolo ha preso il comando delle operazioni e mantenuto le brevi distanze tra i reparti fino al momento della scossa e della rimonta. Esattamente quello che chiede Gattuso, che più volte ha sottolineato la preziosità nel lavoro occulto di Biglia, un'importanza che ora potrebbe essere riconosciuta anche dalla società.



RINNOVO, SI TRATTA - Da settimane infatti si discute l'ipotesi di un rinnovo per l'ex capitano della Lazio, una situazione che Leonardo e Maldini sono intenzionati a prendere concretamente in mano: con l'inizio del nuovo anno, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore entreranno nel vivo, l'obiettivo è quello di prolungare di un anno l'attuale contratto, portando la scadenza dal 2020 al 2021 e spalmando l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Biglia vuole il rinnovo, ora anche il Milan è pronto a blindare il suo metronomo.