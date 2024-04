Biglietti amichevole Italia-Turchia: tutti i prezzi e dove comprarli

sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Turchia (4 giugno, ore 21 – Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna) e Italia-Bosnia ed Erzegovina (9 giugno, ore 20.45 – Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli), ultime due amichevoli della Nazionale prima di EURO 2024. I possessori della Card Vivo Azzurro potranno acquistare i tagliandi in prelazione nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio.Ancora una volta la FIGC ha deciso di confermare la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire da 14 euro), con diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65. E per l’amichevole di Bologna con la Turchia un’altra promozione è riservata ai possessori dei tagliandi delle due gare disputate lo scorso marzo dalla Nazionale Under 21: chi è in possesso del biglietto di Italia-Lettonia o Italia-Turchia, i due match giocati dagli Azzurrini il 22 e il 26 marzo rispettivamente al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena e al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, potrà acquistare il tagliando di Tribuna Coperta Laterale al prezzo ridotto di 20 euro.

I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 4 giugno 1959.I biglietti ridotto Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Card Vivo Azzurro.I biglietti di Tribuna Coperta Laterale Ridotto Speciale sono riservati a chi è in possesso di un biglietto acquistato per le gare della Nazionale Under 21 disputate a marzo.

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino ai 12 anni (nati dopo il 4 giugno 2012).I biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai bambini fino ai 18 anni (nati dopo il 4 giugno 2006).I biglietti Tribuna Coperta Laterale Promo Famiglia adulto e Under 18 (nati dopo il 4 giugno 2006) sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 minorenni e sono riservati ai settori A1 e B.CORPORATE HOSPITALITY. È attiva la vendita dei pacchetti di Corporate Hospitality: per dettagli e offerte scrivere a hospitality@figc.it.PERSONE CON DISABILITA'. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra mercoledì 29 e venerdì 31 maggio fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro giovedì 23 maggio.