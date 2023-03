Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex difensore dell’Inter, oggi alla Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato del buon momento con i viola e dei suoi trascorsi in nerazzurro.



“Ora con sette vittorie di fila va bene tutto. Ma resto l’esempio vivente del giocatore che viene preso di mira. Gara speciale? Non può non esserlo. Specie in quello stadio là, dove sono cresciuto da tifoso e da giocatore. Poi in campo non ci penserò: sarà mio compito far vincere la Fiorentina. Se ho vissuto male il mio mancato riscatto da parte dell’Inter? Non ho rimpianti. Dovevo essere acquistato ma a causa del Covid furono bloccati i conti in Cina di Zhang e il club decise di prendere a zero Kolarov e Darmian. Sono tornato a Firenze con ancora più fame”.