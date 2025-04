Boban a Di Canio: "Tonali all'Inter? Smettila, è un discorso molto doloroso"

6 minuti fa



Opinionista, ma con il cuore milanista. Zvone Boban nel pre partita di Bayern Monaco-Inter in onda su Sky Sport ha risposto così a Di Canio, che ha sponsorizzato il nome di Sandro Tonali per il centrocampo nerazzurro in vista dell'estate: "​Tonali all'Inter? No no, smettila subito, è un discorso molto doloroso. Non credo comunque. Marotta è stato chiaro, è cambiata la filosofia, l'Inter sta diventando come il Milan nella gestione".



Secondo Di Canio Sandro Tonali in estate vuole lasciare il Newcastle e vuole tornare in Italia. Per l'Inter - dichiara l'ex Lazio - "è il giocatore ideale". Sul centrocampista esploso con la maglia nel Brescia c'è il forte interesse della Juventus, che è pronta a inserire nell'affare il cartellino di Douglas Luiz, oggetto misterioso quest'anno a Torino e pronto a tornare in Premier League per rilanciare la sua carriera. Al momento non ci sono rumors riguardo al Milan, che lo ha ceduto ai Magpies nell'estate 2023 per 58,9 milioni di euro, ma se dovessero esserci le condizioni il suo nome potrebbe tornare di moda in estate. Tonali tornerebbe volentieri e il suo nome riaccenderebbe la fiamma tra i tifosi rossoneri.