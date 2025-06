Boban avvisa la Juventus: "Comolli? I dati da soli non bastano, ci vuole fiuto e bisogna vedere i calciatori"

Getty Images

, ex stella del Milan e attuale presidente della, nonché commentatore televisivo, dai microfoni di Sky Tg 24 Live In commenta l'arrivo alla, che come metodo di lavoro per la scelta dei calciatori è solito confidare nell'algoritmo. Di seguito l'intervento del croato, così sintetizzato da TuttoJuve.com: "Bisogna scegliere tra il dato e diciamo il fiuto. Fanno tante storie intorno a questi dati ovvio che tu ti devi basare sui dati no? Ma tutti gli scouting al mondo, ogni ufficio di scouting al mondo, io adesso alla Dinamo Zagabria, li ho avuti nel Milan come c’è in ogni società minimamente seria. Ti porta, lo scouting dei dati e segui i talenti o segui i giocatori o profili che necessita il direttore sportivo per prendere rispetto alla potenzialità del budget, giocatori che vanno poi bene per la squadra. Quindi ovvio che si usano i dati, poi dopo però devi vedere i giocatori. Giusto per darvi un’idea, se un terzino crossa 15 volte a partita, diciamo, che sistema gioca? Gioca 3-5-2, se mi crossa 15 volte vuol dire che mi gioca contro due giocatori e mi crossa 15 volte, allora lo vado a vedere. È bene anche e credo già che sia un fenomeno almeno per quello che riguarda la parte offensiva, ma se uno mi crossa perché ha un fenomeno come Yamal e dopo ne supera due e gli dà la palla indietro e questo crossa da trequarti, è ben diverso il dato no? Può essere molto falsato, invece uno magari è scarso. Quindi alla fine lo devi vedere".

Boban aggiunge: "È come la stessa storia dei highlights no? L’altro giorno guardavo un giocatore, guarda quello che gli ha fatto highlights è da oscar. Ecco questo lo prendo subito. Poi vado a vedere la partita, è un disastro, cioè sempre in ritardo fare le diagonali, sempre per dirti cioè lo devi vedere, devi sentire, devi capire di calcio, devi capire dei ritmi di gioco della squadra, di come corre, se corre con gli altri, sono mille altre cose che non sono i dati. Quindi se va per i dati ha già fallito, solo per i dati. Ha fallito il Manchester United per quanti anni? 15 anni. Perché loro non hanno praticamente un direttore sportivo".