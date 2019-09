Dopo le critiche dell'ex presidente(ai microfoni di), arriva la replica rossonera. A margine del The Best FIFA Awards, il Chief Football Officer del Diavolocommenta a Sky Sport: "Ognuno è libero di esprimere le proprie idee, figuriamoci Berlusconi che ha fatto tanto per il Milan.Però va bene così, perché ci ha dato tanto. I nostri pensieri non sono rosei, dobbiamo migliorare con il tempo e anche il mister vuole un Milan migliore: è una cosa naturale".