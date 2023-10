BOBBY CHARLTON SI SPEGNE A 86 ANNI

Un calciatore quello? Ma dai… Eppure quel tizio qualunque in giacca e cravatta, indossati pantaloncini, maglietta e scarpini da calcio si trasformava in un dio,perché spesso – e con lui quasi sempre – irraggiungibile. E invincibile., ma ci aveva lasciati da qualche tempo, imprigionato da un male che toglie la memoria di sé il contatto con il resto del mondo.A dispetto di quel fisico che rimandava a umili fatiche manuali, anziché a tonanti finezze calcistiche,Elegante, solido, perspicace, dotato di quel senso del gioco che contraddistingue i fuoriclasse, Charlton è stato un calciatore universale nell'espressione del gioco, decisamente avanti rispetto ai tempi.Intuiva lo sviluppo del gioco facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Fosforo e gambe, intelligenza e atletismo puro. Era nato(scherzi del destino) e non si sfilò più la maglia da titolare e in quel 1956 il, Manchester si laureò campione d'Inghilterra e Charlton spiccò il volo., aveva appena 23 anni e portava già la fascia di capitano della squadra. Edwards sopravvisse quindici giorni in ospedale e morì a causa delle ferite riportate nell'incidente. Quella tragedia che ricordò la tragedia del, privò il calcio inglese e mondiale di un sicuro campione. Duncan Edwards se possibile era ancora più forte e talentuoso di Charlton e fu lo stesso Charlton a riconoscerlo. Con una sportività che lo rese celebre e ancora più rispettato, anche dagli avversari, da autentico gentleman britannico innamorato del fair play. "Duncan era fisicamente imponente – lo celebrò Charlton in morte – era potente e aveva una fantastica intelligenza calcistica. Era un calciatore completo, sapeva usare entrambi i piedi ed effettuare lanci lunghi, passaggi corti. Faceva tutto istintivamente". Riletto a posteriori quel cavalleresco riconoscimento postumo appare una sorta di autoritratto da parte di Charlton.Accanto al fratello Jackie – scomparso nel 2020, lui si l'epitome del calciatore della vecchia scuola inglese, alto e fisicamente prestante, centromediano del Leeds United -Charlton aveva 29 anni e all'apparenza pareva un vecchio, ma che sinfonie suonava col pallone fra i piedi…, per un solo voto.Personalmente incrociai Charlton una sola volta, tanti anni fa, lui aveva appeso le scarpette al chiodo e faceva il testimonial, si direbbe oggi, di sé stesso e della Federcalcio inglese. Lo osservai con un certo agio nei pochi secondi trascorsi vis a vis, all'interno dell'ascensore che ci proiettava in vetta al grattacielo più alto di Genova (e d'Italia fino alla guerra, progettato da Marcello Piacentini). Mi sorrise e mi parve, in quel momento, una persona familiare con la quale avevo trascorso qualche ora bella ed emozionante della mia gioventù. Ed era proprio vero. In quell'estate lontana del 1966 fu lui, Bobby Charlton, non la scalcagnata Italia di Mondino Fabbri maltrattata dalla Corea del Nord, il mio idolo di tredicenne. Mi aveva preso il cuore e mi fece sognare., pensai uscendo da quell'ascensore. Dopotutto, entrambi siamo stati accontentati dall'imperscrutabile contabilità che ci attende tutti al varco.