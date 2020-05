​Un, in, che svanisce, cancellato dalle dal gol più bello di sempre., gli chiedono. "Dio non ha nulla a che fare con questo”. E se il tuo inno è. Un altro Mondiale, poi, nel '90, perso in semifinale, nella lotteria dei rigori, con la solita storia dei tedeschi che "se ci sono due squadre in campo...", eccetera, eccetera. Sir Bobby, in quegli anni, ha dovuto fare i conti con la sfortuna, con il destino, che gli ha precluso la via maestra per entrare nell'Olimpo del calcio inglese, ambito e riservato. La sua storia la racconta benissimo un bellissimo documentario,su Netflix:r. E qui, si vede qualcosa di speciale.Dagli inizi in Inghilterra, tra, aicoiTre Leoni, alle esperienza in giro per il mondo, tra Olanda, Portogallo e Spagna. Ed è bello rivedere un giovane, sempre al suo fianco, voglioso di imparare e già pronto a dire la sua; un giovanissimo, che Bobbypesca dal PSV e mette al centro del suo attacco.- Tra il, un giovanecalciatore,nemico, unche lo aspetta dopo aver vinto in giro per l'Europa, c'è una cosa che tocca più delle altre: il rapporto con Paul. Genio e sregolatezza, con il secondo elemento che ha prevalso decisamente sul primo,ha conquistato, tanto da creare con lui un legame speciale anche fuori dal campo. Gascoigne racconta:E non lo ripete per convincersi, ma per sottolineare una verità nel caso fosse sfuggita.- Nella semifinale di Italia '90, contro la, Gascoigne viene ammonito. Giallo pesante, perché lo fa fuori dalla finale. Bobby Robson lo consola subito: "Non potrai giocare la finale, è vero. Ma quello che puoi fare è far sì che gli altri ci arrivino. Portali in finale". E il manager inglese, quando parla del suo fuoriclasse, lo chiama sempre 'kid', ragazzo. Il suo ragazzo perché: "Devi volergli bene e apprezzarlo, non essere duro con lui, altrimenti lo perderai". E non lo perderà. Mai.Bobby Robson è malato, ha un tumore al polmone, siamo nel 2008. Prima di dire addio, l'ex manager del Newcastle, ultima squadra allenata in carriera, vuole salutare tutti e lo fa, ovviamente, con una partita benefica, tra Inghilterra e Germania.Anni '90 che ritornano. Entra,Sir Bobby, in carrozzina, spinto dai familiari. Saluta uno stadio che lo riempie di applausi. Lui ringrazia, alza il braccio, fa sì con la testa, dove però ha un solo pensiero in testa.Un Gascoigne emozionato, scavato in faccia dagli errori del passato, piange quando ricorda queste parole. "Per me non era un semplice allenatore. Era qualcosa di più, più di ogni altra cosa". Il giovane che ricorda il vecchio maestro.Gazza in lacrime nel giorno del funerale di Sir Bobby Robson.