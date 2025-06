Real Madrid, Guler: "Andare via? Se non gioco penso a tutto". Tra concorrenza e mercato: gli scenari per il futuro

Le prime due stagioni di Arda Guler al Real Madrid non sono andate come ci si sarebbe aspettato. Il classe 2005 ha solo dato sprazzi del suo talento, ma non ha avuto molto spazio con Carlo Ancelotti e, alla prima con Xabi Alonso contro l'Al-Hilal, ha giocato nel secondo tempo. Questo e l'arrivo di Mastantuono, che andrà a infoltire la concorrenza dopo il Mondiale per Club, potrebbero portare a riflessioni da parte del fantasista turco.



OBIETTIVI - Nel giorno in cui il Real affronterà il Pachuca per la seconda giornata del Mondiale per Club, Arda Guler ha parlato in zona mista. Del rapporto con Xabi Alonso, ma anche del futuro, lasciando una porta aperta alla possibilità di andare via da Madrid per giocare di più: "Con Xabi Alonso mi sento più importante perché parla sempre con me. Nella prima partita ho giocato 45 minuti, quindi tutto sembra migliore. Mi trovo bene con lui perché gli piace controllare il ritmo, vuole più passaggi corti e mi vede come centrocampista, e questo è meglio per me. Io titolare? Non ne ho parlato, ma cercherò di giocare. Voglio giocare il più possibile e vincere tutti i trofei. Futuro? Per ora non ho pensato di andarmene, ma ovviamente se non gioco penso a tutto. Però, al momento, sono completamente concentrato sul Real Madrid".

NUMERI - Nei primi due anni al Real, complice anche l'infortunio della prima parte della scorsa stagione, ha faticato a emergere. Sono state 56 le presenze totali, con 11 goal e 9 assist. In particolare, l'ultimo anno sono state ben 44 le partite disputate, ma solo 18 quelle da titolare, con un totale di 1.820 minuti, 5 goal e 9 assist. Quando ha giocato ha dato il suo contributo, ma c'era più attesa intorno a un giocatore pagato, nell'estate del 2023, ben 24 milioni a soli 18 anni dal Fenerbahce.

Xabi Alonso crede nei giovani e al Bayer Leverkusen lo ha dimostrato. Ci sono, però, da capire il piani del Real Madrid che, tra l'arrivo di Mastantuono,ha una batteria di trequartisti importante.Tutti giocatori con cui Arda Guler si deve contendere il posto. Dopo due stagioni non da protagonista potrebbe prendere altre decisioni per il suo futuro, trasformandosi in un'importante occasione di mercato. Il suo nome è stato accostato anche all'Inter che, con il possibile passaggio al 3-4-2-1, avrebbe bisogno di calciatori di estro e fantasia. Proprio come