Bologna, contatti per Florenzi: c'è un'ipotesi clamorosa per il Milan

, oltre alla possibilità di rinfrescare l’idea che porta a Fodé Ballo-Touré, di ritorno al Milan dal prestito al Fulham,, terzino ex Roma in forza proprio ai rossoneri.La squadra mercato felsinea ha cercato il classe 1991 per sondare il terreno e manifestare il proprio interesse. Il profilo dell’esterno azzurro sembra essere compatibile con i desideri del nuovo tecnico Vincenzo Italiano per aggiungere esperienza internazionale a una rosa che dovrà affrontare la Champions League, come riporta Il Corriere dello Sport.

La richiesta da Via Aldo Rossi per il cartellino del 33enne - che ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 – non dovrebbe essere eccessiva. Secondo Il Corriere dello Sport,