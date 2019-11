Bologna ko in casa con l'Inter, il tattico dei rossoblù Emilio De Leo commenta in conferenza stampa: "C'è rammarico per non aver raccolto punti in una gara in cui meritavamo. Rigore? non ho rivisto l'episodio, penso sarebbe stato giusto rivederlo al monitor per il momento della partita. Per il resto non possiamo imputare troppo al gruppo che ha fatto una prestazione coraggiosa, siamo ripartiti con buona qualità. Non credo richiamo di perdere certezze. I ragazzi non si sono mai tirati indietro, si sono concentrati sul lavoro e altrimenti non avrebbero fornito una partita del genere contro una squadra così forte. Chiaro che siamo dispiaciuti per il risultato, ma siamo tutti concentrati su quello che stiamo facendo e prima o poi raccoglieremo punti. Orsolini in calo? Non sono d'accordo. Dobbiamo trovare degli automatismi per f ar venire fuori i giocatori di qualità, probabilmente c'è troppa aspettativa dopo il finale della scorsa stagione e dopo il mercato. Lui non si tira mai indietro nel migliorare il suo contributo. Corsa scudetto Juve-Inter? Detto che ci sentiamo meno tutelati per come sono stati gestiti gli episodi, si tratta di due grandi squadre con grandi allenatori: credo che la Juve abbia qualcosa in più. Tanti errori? se noi ad oggi abbiamo prodotto sempre tanto e raccolto poco, vuol dure che stiamo lavorando bene: poi ci sono errori, ma non credo dipendano da limiti tecnici".