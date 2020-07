Marco Di Vaio eroe per un giorno. L’ex attaccante, attualmente capo scouting del Bologna, in compagnia del team manager dei felsinei Tommaso Fini ha salvato la vita ad una donna di 64 anni, praticandole un massaggio cardiaco provvidenziale dopo un malore.





LA VICENDA - Ieri Di Vaio stava andando a Pinzolo con Fini per un sopralluogo in vista del ritiro di fine estate, che il Bologna terrà in preparazione alla prossima stagione. I due si sono accorti di una signora che si è accasciata al suolo mentre passeggiava col marito, hanno fermato la macchina e Fini le ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarla. Un’azione decisiva cha ha salvato la vita alla donna.