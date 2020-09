Si muove il mercato del Bologna anche per quanto riguarda gli slot in uscita. Sono prossimi a lasciare il club, come riporta tuttobolognaweb.it, Cesar Falletti e Nehuen Paz. Per il primo la cessione alla Ternana sembra ormai cosa fatta mentre per il secondo ci sono ancora alcuni dettagli da limare con il Crotone.



I due giocatori hanno faticato a trovare spazio in rossoblù in questi anni e necessitano di trovare una sistemazione adeguata per mostrare le proprie qualità: c’è fiducia da entrambe le parti.