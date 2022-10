Patto per la salvezza in casa Bologna. Nella tarda mattinata di ieri c'è stato un confronto a Casteldebole fra tutta la dirigenza (l’ad Claudio Fenucci, il dt Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio) e Thiago Motta. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'allenatore non si tocca: "Thiago Motta è e resta il vostro allenatore - le parole dei dirigenti ai calciatori -, non è in discussione. Andiamo avanti mettendoci in testa tutti che adesso bisogna fare un passo alla volta e con la salvezza come obiettivo. Tutti uniti".



Sabato sera, uscendo dallo stadio in macchina dopo il pareggio in casa con la Sampdoria, il tecnico sarebbe stato avvicinato dai tifosi scontenti: niente è trasceso, ma insomma il clima è rimasto acceso.