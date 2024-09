Bologna, il padre di Ferguson rivela: "Ha rinnovato fino al 2029"

Getty Images

Il, sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione in Champions League, si prepara a entrare nel vivo della stagione. Intanto, dietro le quinte il ds Giovanni Sartori pianifica già il futuro, con una mossa di mercato importante, per quanto riguarda la posizione contrattuale di, a proposito del quale il padre Derek Feguson - a sua volta ex calciatore - ha dato importanti rivelazioni.Durante una puntata del "Let me be frank podcast", un format britannico gestito dall'ex calciatore scozzese Frank McAvennie (passato durante la sua carriera anche da Aston Villa e West Ham), Derek Ferguson ha rivelato un importante retroscena sul figlio:. Un rinnovo che era nell'aria e che il club felsineo studiava da tempo, per prolungare il rapporto in. Un modo per garantirsi il pieno controllo sulle sorti di un giocatore su cui il Bologna punta molto e che, prima dell'infortunio, aveva attirato su di sé gli occhi di diverse big italiane, oltre all'interesse di diversi club di Premier.

Ai box da oltre 5 mesi in seguito a un graveFeguson lavora per il rientro, che tuttavia non sembra ancora imminente, considerando che per questo tipo di stop si parla di solito di almeno 7/8 mesi. Proseguendo nel discorso, Derek Ferguson ha tuttavia dato: "Ho visto qualche ripresa del suo allenamento, e mi ha sorpreso. Sono trascorsi cinque mesi e mezzo dall'infortunio. Sta facendo davvero passi da gigante. Lewis non si è rotto soltanto il crociato, ha avuto anche una lesione al legamento collaterale mediale. Di solito questi infortuni richiedono qualcosa tra i nove e i dodici mesi per un recupero completo. Quando ho visto quelle immagini dall'allenamento mi sono stupito, mi chiedevo se fosse possibile che si muovesse già così a questo punto. Ma c'è da dire che rispetto ai miei tempi è cambiato tutto. Non voglio esagerare con l'entusiasmo, ma dentro di me sono felicissimo. La riabilitazione sta procedendo molto bene".