Bologna, infortunio per Castro: esce dal campo zoppicando

Un gol bellissimo da centravanti di razza e poi un problema muscolare che lo mette a rischio per le prossime gare delfra Champions League e non solo.è stato a lungo protagonista del pareggio per 1-1 ottenuto dalla formazione di Vincenzo Italiano, in casa al Dall'Ara contro l'Atalanta, che ha anche terminato la gara in 10 contro 11 per l'espulsione di Lucumì.Proprio negli istanti in cui col var veniva trasformato il cartellino per il difensore rossoblù da giallo a rosso (togliendo però il calcio di rigore) il centravanti argentinoprima di scegliere di stringere i denti e restare in campo per altri 15 minuti.

Un lasso di tempo che però non ha sistemato il fastidio e, anzi, lo ha peggiorato perché al 68esimo, nel momento del cambio con Dallinga,e e lasciandosi andare ad un gesto di stizza importante. Dovrà essere valutato in vista della sfida che vedrà il Bologna affrontare il Liverpool e in programma mercoledì ad Anfield.