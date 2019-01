Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, presenta la sfida di Coppa Italia in programma domani contro la Juventus: “Paz, Dzemaili e Nagy non sono convocati. L’ultimo ha preso una botta al ginocchio, ma è recuperabile prossima settimana. Per Santander si tratta solo d un'infiammazione, si preparerà per la Spal".





SANSONE E SORIANO - “I nuovi arrivati sono in ottime condizioni e si sono posti nella maniera giusta. Sansone e Soriano sono due giocatori che mai avrei pensato di poter allenare a Bologna. Ringrazio la società che me li ha messi a disposizione. La partita di domani? Può darsi che alla fine giochino tutti e due titolari, Soriano ci sarà, mentre per quanto riguarda Sansone devo valutare se farlo giocare un'ora o mezz'ora".





JUVENTUS - "Affronteremo in casa una squadra che forse è la migliore d’Europa. Dobbiamo riuscire a fare una grande partita".





MERCATO - "Ho parlato con la società, sappiamo cosa fare. Spinazzola? Ci piace, è uno che può giocare in una linea a 4 o a 5. Il club sta facendo di tutto per accontentarmi, sono molto contento".