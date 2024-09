Bologna, Italiano: "Ecco chi ci ha cambiato la partita"

Getty Images

"Castro e Iling-jr, ci hanno cambiato la partita".ringrazia apertamente gli autori dei gol, buttati nella mischia nel secondo tempo, che hanno consentito al Bologna di raddrizzare un match che - sottolinea il tecnico degli emiliani, come riporta l'Ansa. E aggiunge: "Abbiamo rischiato di perdere 3-0 e alla fine avremmo forse meritato di vincere".Italiano si è complimentato con la qualità messa in campo da Cesc Fabregas che ha disposto il Como con il 4-2-3-1 inserendo il talento di Nico Paz e Sergio Roberto.

Marcatori: aut. Casale (B) 5’ pt, Cutrone (C) 7’ st, Castro (B) 32’ st, Iling-Junior (B) 46’ stCOMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena (Goldaniga dal 22’ st), Kempf, Moreno; Sergi Roberto (Mazzitelli dal 43’ st), Perrone; Strefezza (Braunoder dal 43’ st), Paz, Fadera (Da Cunha dal 32’ st); Cutrone (Belotti dal 32’ st). All.: Fabregas.BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale (Lucumi dal 35’ st), Miranda; Aebischer (Fabbian dal 1’ st), Freuler, Pobega; Orsolini (Iling-Junior dal 18’ st), Dallinga (Castro dal 18’ st), Odgaard (Ndoye dal 35’ st). All.: Italiano.

Arbitro: PiccininiAmmoniti: Iovine (C) 45’ pt, Moreno (C) 47’ pt, Pobega (B) 27’ st