L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic analizza il pareggio di oggi contro la Salernitana: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, abbiamo preso gol sul loro unico tiro in porta e da quel momento è diventata una gara sporca. Il pareggio è il risultato più giusto, potevamo fare qualcosa di più ma anche perdere punti, quindi va bene così".



GUERRA - "Fortunatamente non sono un diretto interessato ma quando guardo la tv mi torna in mente quello che è successo 30 anni fa nel mio Paese. I primi giorni di bombardamento era diventata la prima notizia, poi piano piano perdeva importanza diventando quasi la normalità. E non deve essere così. Ai giovani bisogna far capire cos'è la guerra ma facciamolo capire soprattutto ai politici perché sono loro che fanno le cose. E una guerra non ha ma i un vincitore".