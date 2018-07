Quest'oggi il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi si è diretto a Kitzbuhel, in Austria. I felsinei proseguiranno la preparazione pre- stagionale a partire da domani, in terra austriaca. Durante la permanenza in Tirolo il Bologna disputerà un test amichevole a Brixen im Thale martedì alle 18:00 contro l’Huddersfield Town, formazione di Premier League; poi sabato alle 17:00 i giocatori di Superpippo se la vedranno, ovviamente in amichevole, col Noriberga a Bressanone.