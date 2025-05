Italia Under 16: battuta 3-2 la Corea del Sud con tripletta di Fugazzola dell'Atalanta

Getty Images

Il tecnico degli Azzurrini, Marco Scarpa commenta: "Questa vittoria ci permette di iniziare col piede giusto il torneo. La Corea del Sud, nella passata stagione, aveva dato filo da torcere alla nostra Under 15 (Italia-Corea del Sud 1-2, 25 aprile 2024): i ragazzi si sono presi la loro rivincita. Siamo andati in vantaggio, prima di subire la rete del pareggio avversario, subito dopo una traversa colpita da Baffoh. Nella ripresa siamo rientrati in campo con il piglio giusto e ci siamo portati sul 3-1. Poi, nel finale, loro hanno accorciato le distanze, ma siamo stati bravi a gestire e conquistare i tre punti. Nel recupero, poi, abbiamo colpito anche un'altra traversa, stavolta con Baldini, a testimonianza che il risultato sarebbe potuto essere più largo. Nella prossima partita darò sicuramente spazio a coloro che hanno giocato meno, perché questi tornei servono per crescere e far fare esperienze internazionali a tutti i ragazzi a disposizione".

Gli Azzurrini torneranno in campo sabato 31 maggio (ore 15 locali, ore 16 italiane) al Complexo Desportivo di Palmela contro i pari età della Norvegia, che nella gara d'esordio hanno chiuso i tempi regolamentari sull'1-1 contro il Portogallo (gol di Tiago Rodrigues, ala del Benfica, su rigore all'8' per i padroni di casa, e pareggio di Lucas Myklebust, centrocampista dello Stabæk, al 46' per i norvegesi), per poi arrendersi ai tiri di rigore.Torneo di Sviluppo UEFAGirone unico: Corea del Sud, ITALIA, Norvegia, PortogalloPrima giornata (giovedì 29 maggio)

: ITALIA 3, Portogallo 2, Norvegia 1, Corea del Sud 0.Seconda giornata (sabato 31 maggio):Ore 11 locali (ore 12 italiane):, Estádio do Bonfim di Setúbal.Ore 15 locali (ore 16 italiane):, Complexo desportivo di Palmela.Terza giornata (martedì 3 giugno):Ore 11 locali (ore 12 italiane):, Estádio da Medideira di Amora.Ore 11 locali (ore 12 italiane):, Complexo Municipal Atletismo Carla Sacramento di Corroios.