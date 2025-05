Juventus, occasione Endrick: il Real Madrid apre a quattro club di Serie A

Redazione Calciomercato

Allacciatevi le cinture perché la prossima sessione estiva di calciomercato regalerà emozioni forti e rapide.Un altro nome al quale bisogna prestare un’attenzione particolare è quello della stellina brasiliana del Real MadridCrescere in un club enorme come lo è il Real Madrid, allenarsi e giocare al fianco di campioni come Bellingham, Mbappè e Vinicius rappresenta un’occasione per pochi eletti. Endrick fa parte di questi in virtù di un potenziale da campione. Il giovane brasiliano è arrivato al Real Madrid all'inizio di questa stagione, dopo essere cresciuto nel Palmeiras. L'attaccante ha militato nelle giovanili e nell'Under 20 fino al 2021, arrivando a esordire nel massimo campionato brasiliano a soli 16 anni.. Il minutaggio però è stato decisamente ridotto e proprio questo aspetto ha portato la dirigenza dei Blancos e il suo entourage a prendere una decisione per il futuro:

. Nel futuro del 18 enne attaccante potrebbe esserci l’Italia:. La sensazione è che si capirà qualcosa in più già nel corso di questa settimana.Talento e ambizione non mancano al giovane talento brasiliano che potrebbe sbarcare in Italia nel corso della prossima estate.