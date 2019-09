Bologna, Montreal Impact e Grasshoppers: si amplia la galassia calcistica di Saputo. Secondo il Corriere dello Sport, già un paio di stagioni fa il patron canadese aveva valutato la possibilità di entrare in un club svizzero, una terza squadra che potesse essere utile per rafforzare l’espansione che il calcio richiede e sempre di più esigerà tra qualche anno. C’erano già stati alcuni contatti con Lugano e Chiasso, poi non se n’era fatto più nulla. Dopo aver sistemato gli Impact, con la scelta del direttore sportivo (le voci danno un olandese in pole position), sarà il turno del nuovo club, una joint venture con una squadra svizzera, che gli ultimi rumor dicono essere il Grasshoppers. Scivolato nella B elvetica, lo storico club delle cavallette potrebbe diventare l’affare che Saputo stava cercando. Non ci sono ancora contatti avviati, né richieste formali. Ma già nei prossimi mesi qualcosa potrebbe muoversi. Se negli anni scorsi il tramite era stato Leonardo Mantovani, che si era mosso insieme all’ad Fenucci per verificare le condizioni di Lugano e Chiasso, non è da escludere che lo stesso Mantovani (che non fa più parte dello staff di Bigon, ora è a Napoli) potrebbe comunque dare una mano.