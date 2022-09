Il tecnico del, Thiago, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus:e devono essere orgogliosi di giocare in una squadra come questa"."Ne abbiamo già parlato. Per me può giocare in entrambi i sistemi di gioco, sia a centrocampo che in difesa"."Va benissimo giocare domenica, perché abbiamo avuto modo di lavorarci su per due settimane.Ad ogni modo il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possa competere con tutti. Chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo, insieme, quando abbiamo noi il pallone, mentre quando l'avversario è in possesso noi, tutti insieme, dobbiamo proteggerci. A prescindere dall'avversario"."Capisco la domanda sul modulo ma io guardo di più l'impegno, lo spirito di gruppo, il difendere e l'attaccare in 11. Il modulo per me è importante ma non è la più importante. Per rispondere, davanti possiamo giocare anche a 4. Dipende dal momento della partita"."Qualcuno più indietro? A livello calcistico no, però credo che tutti possiamo migliorare nell'interpretazione delle situazioni. Alcuni in particolare possono crescere ancora, perché hanno ampi margini di miglioramento"."Si, è alla base del calcio moderno. Sansone lo vedo bene, se inizierà la partita dall'inizio darà sicuramente il massimo. Barrow, invece, è indisponibile"."Li trovo molto bene. Ovviamente ci sarà spazio anche per loro"."Tutti possono giocare insieme, hanno le qualità fisiche e mentali per farlo. Tutto dipenderà da come sceglieremo di giocare, ma dal mio punto di vista tutti loro possono giocare insieme, cercando sempre di dare il massimo nella fase offensiva e difensiva"."E' un allenatore che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo.. La storia all'Inter è stata che io volevo andare e ne avevamo parlato in privato con Claudio, quindi lui sapeva perfettamente quello che era il mio desiderio in quel momento"."Io non mi sentivo così, volevo dare il meglio per aiutare la squadra giorno per giorno.e questo permette a tutti di migliorarsi e a me di mettere in campo la squadra più adatta per ogni partita"."I giocatori che ho possono giocare a piede invertito, ma se vogliamo aprire il gioco possono giocare sulla loro fascia. Questo ci permette di avere più soluzioni offensive"."Sono d'accordo, è tra i migliori, ma può ancora migliorare. Ad ogni modo sono convinto che l'attaccante è li per fare gol ma il suo ruolo non comprende solo questo e io credo che tutti i nostri attaccanti, da Arnautovic a ZirKzee, possono ancora migliorare perché il calcio non finisce solo nel gol.