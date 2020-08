L'allenatore del Getafe, Bordalas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro l'Inter.



SQUADRONE - "L’Inter è una squadra storica, uno squadrone. Non penso che siano preoccupati di giocare contro una squadra così piccola. Questa è una partita storica per la nostra società, tanti di noi hanno lavorato molto per giocare una sfida del genere. Arrivando in Europa League sapevamo potessimo giocare certe partite".



VALORE - "Non c’è più grande motivazione di giocare contro l’Inter. È chiaro che sia una competizione diversa, non è come la Liga. L’abbiamo finita 16 giorni fa, i giocatori lo sanno, sono preparati a livello mentale. Un giocatore dell’Inter vale quanto tutta la nostra rosa. Lo sappiamo, ma a volte il calcio ti sorprende, le persone normali possono fare cose grandissime, confido nei miei calciatori e sono sicuro che faremo una grande partita".