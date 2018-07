Malcom-Inter, ore calde e di grande incertezza. Lo confermano anche le parole del tecnico del Bordeaux, Gustavo Poyet, in conferenza stampa: "Sono arrabbiato, non mi piacere trovare delle scuse ma qui il club mi dà la possibilità di averne tante già dal mese di luglio. E questo non mi piace, non sono felice. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Capisco la situazione, è difficile per i proprietari, ma l’Europa League si sta avvicinando e dobbiamo essere preparati: ci mancano due giocatori che avevamo in prestito e giocatori via con le nazionali, la squadra ancora non è a posto. Lo stesso vale per Malcom, non sappiamo se giocherà o se partirà. Non so cosa succederà domani, la prossima settimana o il 26 luglio. Come faccio con la preparazione? Se lo sapete, ditemelo".