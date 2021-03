Vigilia di Europeo Under 21 per Brahim Diaz. In un'intervista a Radio Marca, il centrocampista del Milan ha svelato: "Il rapporto con Ibrahimovic è fenomenale, ti chiede il massimo e tira fuori il meglio da tutti. Averlo in spogliatoio è un onore".



SULLA SERIE A - "Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve concentrarsi sulle partite che restano. Siamo una squadra giovane e con esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi".



SUL MILAN - "Mi piace la pressione, sappiamo che club è il Milan. Sono molto contento di vestire questa maglia, do il massimo".



SULLA POSIZIONE - "Falso 9? Dove mi mette il mister, io posso dare una mano".