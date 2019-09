Sergio Brio, ex stopper della Juve, ha parlato al Corriere di Torino: "Viene da un altro mondo calcistico da un campionato totalmente differente come quello olandese. Ci vuole tempo per capire come si gioca in Italia, che è diversa anche dalla Champions: ricordate Ronaldo un anno fa, che non segnò nelle prime partite. Chiamiamolo “effetto CR7”, perché se vale per il più forte, vale per tutti. Senza contare che al Franchi è stata deludente tutta la squadra. Per accelerare deve lavorare, capire, anche guardare i filmati degli avversari. E soprattutto deve gestire le critiche con una forza mentale superiore, senza deprimersi, perché se giochi nella Juve sei diverso dagli altri calciatori di serie A. Sei in una centrifuga e devi essere bravo a superare i momenti difficili. Altra cosa: deve essere un po’ più cattivo, nel senso che si deve far rispettare di più. L’attaccante deve sapere che contro il difensore non passerà mai bello pulito nelle situazioni che contano. Ma il futuro è di De Ligt, su questo non ci sono dubbi. Aspettate e vedrete".