L'unica squadra italiana con la quale giocherebbe Gigi Buffon oltre alla Juventus è il Parma, appena retrocesso in Serie B e che con l'arrivo in panchina del suo ex compagno in bianconero Enzo Maresca prova a tentarlo ulteriormente. Secondo Sky Sport i gialloblù lo stanno tartassando di chiamate, almeno una al giorno, per convincerlo a tornare a Parma.