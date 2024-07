Buongiorno, il Napoli presenta una nuova offerta: la posizione del Torino

Non è certo un mistero chesia nel mirino del, da tempo è in piedi una trattativa tra il club partenopeo e ilma nelle ultime ore si sono registrate importanti novità. Ieri è avvenuto un nuovo contatto tra i ds delle due società,, con il primo che ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta da 35 milioni per acquistare il cartellino del difensore.Urbano Cairo non sembra però intenzionato ad accettare la nuova proposta: la richiesta del presidente del Torino resta infatti di 45 milioni, senza contropartite tecniche (il Napoli aveva provato a inserire nella trattativa anche). La speranza del massimo dirigente granata è che per Buongiorno si scateni una vera e propria sta che coinvolga anche qualche club straniero, magari della ricca Premier League, in modo da poter ricavare la cifra più alta possibile dalla cessione del proprio gioiellino del pacchetto arretrato.

Buongiorno nel frattempo attende, senza fare alcuna pressione al Torino. Il difensore ha ora iniziato le proprie vacanze estive, dopo la delusione per l'Europeo, ma nei prossimi giorni parlerà personalmente con Cairo e con il nuovo tecnico granata, Vanoli, per capire quali sono i progetti del Torino per il futuro.