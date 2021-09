La rimonta subita ieri dall'Inter contro la Sampdoria è un campanello d'allarme da non ignorare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“C’è un numero che la dice tutta: in tutto lo scorso campionato l’Inter è passata in vantaggio 31 volte e in 28 è riuscita poi a vincere. Ergo: solo tre rimonte subite, contro Roma, Lazio e Atalanta. È per questo che, se non è un allarme la doppia rimonta subita ieri dalla Sampdoria, c’è di sicuro un piccolo campanello che suona in lontananza e che non sarebbe corretto ignorare”.